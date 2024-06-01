ليل ساخن جنوباً.. شهداء وجرحى وأضرار جسيمة في الممتلكات..

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صعد العدو الإسرائيلي خلال الليل الفائت من تعدياته وعاشت قرى القطاعين الغربي والاوسط ليلا ساخنا، حيث شنت المسيّرات قرابة العاشرة ليلا سلسلة غارات استهدفت خلالها بلدات الجبين وطيرحرفا والضهيرة ومروحين، ما ادى الى اضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات والمنازل غير المؤهولة، كما تعرضت بعيد الثانية عشرة ليلا اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة والضهيرة لقصف مدفعي متقطع. يذكر ان الغارة التي شنها الطيران المسير على اطراف بلدة عدلون ادت الى استشهاد اللبنانية ام مهدي عبود واصابة عدد من الجرحى وتدمير المنزل المستهدف والحاق الاضرار بعشرات المنازل المحيطة. حتى صباح اليوم أطلقت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور وعلى طول الساحل البحري جنوب صور، كما استمرت الطائرات الاستطلاعية بالتحليق في سماء الجنوب .





