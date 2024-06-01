بري: لا طريق لحسم الأزمة الرئاسية سوى بالجلوس على طاولة التوافق

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أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّ "طريق الحل الرئاسي معروف، وهو محدّد في المبادرة التي اطلقتها لجمع الجهات على طاولة حوار أو نقاش أو أي مرادف لهما للتوافق على مرشح أو مرشحين، لفترة سقفها أسبوع، ويمكن أن نتوافق في يوم واحد، ومن ثم النزول إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في جلسات بدورات متتالية".