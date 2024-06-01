living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المقاومة تضرب «هدفاً استراتيجياً قرب عكا»... نصرالله للعدو: قادرون على احتلال مواقعكم

1
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار -

أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن جبهة جنوب لبنان ضاغطة وقوية ومؤثّرة على العدو، وبعث برسائل واضحة إلى جيش الاحتلال أنه بإمكان المقاومين الدخول إلى المواقع الإسرائيلية، عندما أشار إلى العملية النوعية التي نفّذها حزب الله قرب أمتار قليلة من موقع راميا.وقال نصرالله، خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله تكريماً للعلامة الشيخ علي كوراني، إن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو «يأخذ الأمور إلى الأسوأ على كيانه، بإصراره على مواصلة المجازر والإبادة»، وإنّ العالم «يقف عاجزاً أمام الحماية الأميركية لهذا الكيان الذي يتجاهل مجلس الأمن ومحكمة العدل والجنائية الدولية». واعتبر أنّ «الانفصال عن الواقع عند كيان العدو يؤدي إلى ارتكاب أخطاء قد تكون جسيمة».
وقال نصرالله: «إن قادة الكيان أتوا إلى الشمال ليفاخروا بإبعاد المقاومة إلى كيلومترات بعيدة وجاء الرد بعملية على قرب أمتار قليلة من الموقع (موقع راميا)، ولو أرادوا الدخول إلى الموقع لدخلوه» ، وأكّد السيّد نصرالله أنّ المعركة هي «معركة وجود ومصير وتصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة على المستوى الاستراتيجي والأمني والقومي بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة»، وشدّد على أن «هذه المعركة تعني مستقبل لبنان والثروة والسيادة اللبنانية». وتوجّه إلى «المراهنين» على المجتمع الدولي في ردع العدو واعتداءاته، قائلاً: «قبل أن نراهن على المجتمع الدولي في الردع والحماية يجب أن نسأل: هل هو موجود أصلاً»؟ ولفت إلى أنّ «ما تمّ تسريبه عن عروض وإغراءات بشأن التنقيب في مقابل وقف الجبهة اللبنانية، يكشف شراكة الأميركي في صنع معاناة اللبنانيين».
المقاومة تضرب هدفاً استراتيجياً
وكان حزب الله وسّع مدى صواريخه مستهدفاً بعشرات الصواريخ مستوطنات إسرائيلية جديدة مثل عين ‌‏يعقوب ويحيعام إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا. وكان لافتاً ما أشار إليه إعلام العدو ليلاً من أن حزب الله «ضرب هدفاً استراتيجياً خارج التوقعات»، مشيراً إلى «وجود رقابة عسكرية على طبيعة الهدف ومكان الضربة وتوقيتها».
كما استهدف حزب الله ثكنة برانيت ‌‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة، ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها.‏ كذلك استهدف موقع البغدادي بصواريخ ‏بركان. وشنّ الحزب هجوماً بمُسيّرات انقضاضيّة على منصات القبة ‏الحديدية في مربض الزاعورة وأطقمها وأماكن استقرارهم وعملهم. كما ‌‏استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا (قرية طربيخا).
وأعلن حزب الله أن عمليات (الأمس) جاءت أيضا رداً على ‌‏الاعتداء الذي طاول الدفاع المدني في بلدة الناقورة وسيارة الإسعاف، والذي أدّى الى استشهاد المسعف حيدر محمود جهير (أمير) من بلدة الناقورة، والذي نعته الهيئة الصحية الإسلامية. كما نعى حزب الله أمس، الشهيد عباس حيدر بوصي (أبو الفضل) من مدينة بنت جبيل. ‏
من جهة ثانية، ذكر موقع «دورون كادوش» العبري، أمس، أنه «تمّ تغيير قائد الفرقة 146، وهي أكبر فرقة احتياطية في الجيش الإسرائيلي تتولّى قيادة قطاع الجليل الغربي بأكمله». وتمّ تعيين العميد عميت فيشر قائداً مؤقتاً للفرقة لمدة شهر فقط. وقد وردت تساؤلات احتجاجية على التعيين المؤقّت في ظل الوضع القائم على الجبهة مع لبنان.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   