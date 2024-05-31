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محاضرة بعنوان "التأثير في الرأي العام" قدمتها جبور بدعوة من الرابطة الثقافية وجمعيتي "موج وأفق" و"الوفاق الثقافية"

31
MAY
2024
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بدعوة من الرابطة الثقافية وجمعيتي "موج وأفق" و"الوفاق الثقافية"، قدّمت نقيبة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع الاعلامية والكاتبة رندلى جبور في مقر الرابطة في طرابلس محاضرة بعنوان "التأثير في الرأي العام" تحدثت فيها بالتفصيل عن الركائز الاساسية للاقناع بالمحتوى والامتاع بالاسلوب انطلاقاً من المحتوى المتين ولغة الجسد الجذابة والاداء الجيد والصوت المحترف والادارة المميزة والصورة المقنعة والمظهر المناسب، وذلك وسط حشد اعلامي وكشافي واجتماعي وديني وثقافي أبدى إصغاءً وتفاعلاً لافتَين.
وقدّم الداعون هدية تذكارية للمحاضِرة من إنتاج قرية بدر حسون التراثية.
وكان افتتح اللقاء رئيس جمعية "موج وأفق" المهندس عفيف نسيم.

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