أبو زيد زار برفقة وفد من أصحاب معامل الحجر التزييني الوزير فياض: لإعادة العمل بالتعرفة الصناعية المخصصة للمعامل

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كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على منصة "اكس":

قام اليوم وفد من أصحاب معامل الحجر التزييني في منطقة جزين يرافقه النائب السابق أمل أبو زيد بزيارة وزير الطاقة وليد فياض في مكتبه في الوزارة، وقد شرح الوفد للوزير الصعوبات التي يمر بها أصحاب المعامل جراء الوضع الأمني المتدهور في الجنوب والقصف الذي يطال منطقة جزين أيضا،

مما يشلّ الحركة الإقتصادية بالكامل و يؤدي بالتالي إلى إنعدام الإنتاجية وتوقف المعامل و عدم توافد الزبائن... زد على ذلك تعويم الأسواق بالحجر المستورد و بأسعار تنافسية ما يجعل العاملين في هذا المجال عاجزين عن تغطية النفقات والمصاريف وأهمها دفع فواتير الكهرباء،

وقد تمنّى الوفد على الوزير فياض : ١- إعادة العمل بالتعرفة الصناعية المخصصة للمعامل ٢- تقسيط المستحقات لأطول فترة ممكنة ٣- أو إعطاء فترة سماح للمعامل إلى حين استقرار الوضع الأمني وقد أبدى الوزير فياض كل تفهم وكل رغبة بالمساعدة وعمل الممكن قدر المستطاع بعد التنسيق مع مؤسسة كهرباء.

كما شكر الوفد النائب السابق أمل أبو زيد على جهوده ومساعيه في سبيل تسريع وتسهيل أمور أصحاب المعامل والوقوف إلى جانبهم