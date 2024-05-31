"نيترات اومنيوم في معمل الذوق؟"... هذا ما أكده وزير البيئة!

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عقد في بلدية زوق مكايل اجتماع في حضور وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، رئيس بلدية زوق مكايل الياس البعينو وأعضاء المجلس البلدي وفعاليات المنطقة. واشار بيان للبلدية الى ان “الوزير ياسين طمأن الحاضرين إلى عدم وجود مادة نيترات الامونيوم في معمل الزوق الحراري”، وأكّد أنّ “أغلبية المواد الموجودة في المنشأة موضبة بصورة علمية واحترافية من حيث الرطوبة، التهوئة، الحرارة وعدم تعرضها لأشعة الشمس”. واعتبر ان “تخزين بعض المواد جاء مخالفًا للأصول والشروط العلمية وعرض المساعدة للتواصل مع المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان للإشراف على توضيبها بشكل علمي”. وأوصى ب”التعاقد مع شركة مختصة للكشف والمراقبة بالإضافة إلى تحفيز مؤسسة كهرباء لبنان إلى ترحيل المواد المنتهية الصلاحية”، مشددًا على “ضرورة تأهيل السياج الخارجي لمعمل الزوق الحراري للحؤول دون التسلل والعبث بالمواد الخطرة”. وفي نهاية الاجتماع اثنى الحاضرون على “جهود الجيش اللبنانيين والقوى الأمنية وتم الاتفاق مع وزير البيئة على متابعة الموضوع مع مؤسسة كهرباء لبنان لتوضيب المواد المخالفة للشروط العلمية والحث على ترحيل المواد المنتهية الصلاحية”.