"شبكة تخزين وتوزيع وترويج مخدرات".... في قبضة قوى الامن!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام شبكة بتخزين المخدرات داخل شقة في محلّة برج البراجنة، وتوزيعها على المروّجين"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة أفراد الشّبكة، ومن بينهم: "م. ح." (من مواليد عام 2000، لبناني) موزّع، "ف. ص." (من مواليد عام 1980، لبناني) مروّج، و"أ. ج." (من مواليد عام 1992، لبناني) مروّج".
وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتفتيشهم والدرّاجات، عُثِرَ على: 10 مظاريف بداخلها مادّة الكوكايين مدوَّن عليها "نص نت اكسترا" زنة الواحد نحو 2,6 غرامات، 10 مظاريف بداخلها مادّة الكوكايين مدوَّن عليها "نص باز اكسترا" زنة الواحد نحو 2,7 غ، مبالغ ماليّة و4 هواتف خلويّة".
وذكرت أنّ "بتفتيش منزل الأوّل، تمّ ضبط ما يلي: 35 مظروفًا بداخلها مادّة حشيشة الكيف زنتها بالكامل نحو 670 غ، 59 مظروفًا بداخلها مادّة الكوكايين مدوَّن عليها "نص نت اكسترا" زنة الواحد حوالي 2,7 غ، 65 مظروفًا بداخلها مادّة الكوكايين مدوّن عليها "نص باز اكسترا"، زنة الواحد حوالي 2,7 غ، مظروف بداخله مادّة الكوكايين زنته نحو 3 غ، مبلغ مالي، هاتف خلوي، دفترا حسابات ماليّة، أوراق ومستندات شخصيّة لأشخاص من جنسيّات مختلفة".
وأفادت الشّعبة بأنّ "المقتضى القانوني اُجري بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين".