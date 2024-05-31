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نواب دائرة بيروت الاولى تابعوا تنفيذ قرار مجلس بلدية بيروت بإخلاء عقار للبلدية في منطقة الاشرفية من محتليه(بالصور)

31
MAY
2024
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بيان من نواب دائرة بيروت الاولى :
غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميّل، جان طالوزيان، جهاد باقرادوني و هاكوب ترزيان،

انفاذاً لقرار مجلس بلدية بيروت رقم 45 تاريخ 28/1/2016 و القاضي بالطلب من الادارة إجراء ما يلزم لإخلاء العقار رقم 3940 منطقة الاشرفية العقارية (مساحته 792 م م ) و الذي تملكه بلدية بيروت، اسوة بعدد من العقارات الاخرى التي تم اخلاءها من المحتلين و هدمها، تقدّم محافظ بيروت بدعوى لدى المدعي العام الاستئنافي في بيروت الذي اتخذ قراره بتاريخ 15/1/2017 بإخلاء العقار المذكور و ختمه بالشمع الاحمر. و قد تمّ تنفيذ قراره من قبل قوى الامن الداخلي.
و بعد فترة عاد المحتلون السابقون و فضّوا الاختام بشكل مخالف للقانون و بدون قرار قضائي. فقامت عندها بلدية بيروت بالادعاء مجدداً لدى النيابة العامة في بيروت بتاريخ 7/5/2024 التي اتخذت قرارها بإخلاء العقار المذكور من المحتلين و اعادته الى مالكه (بلدية بيروت ) و باشرت قوى الامن الداخلي بتنفيذ القرار تباعاً.
نحن نواب دائرة بيروت الاولى:
غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميّل، جان طالوزيان، جهاد باقرادوني و هاكوب ترزيان،
نؤكد على وجوب تطبيق القانون و نشكر مجلس بلدية بيروت و رئيسه و محافظ بيروت و المدعي العام و قوى الأمن الداخلي على تجاوبهم و تحركهم السريع لإحقاق الحق، و نهيب بجميع المعنيين الالتزام بالقانون و الابتعاد عن التحريض الشعبوي طائفياً كان او مناطقياً و مراجعة القضاء المختص.

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