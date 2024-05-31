" الحزب" ينعي شهيده المسعف!

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اصدر حزب الله البيان التالي :" بمزيدٍ من الفخرِ والإعتزاز تزفُّ المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية الشهيد المسعف المتطوع حيدر محمود جهير - أمير- مواليد 1979 الناقورة الذي إرتقى باستهداف صهيوني همجي لسيارة إسعاف كانت قد انطلقت في مهمةٍ انسانيةٍ لاخلاء الجرحى جرّاء اعتداء صهيوني على بلدة الناقورة.



كما أدّى هذا الإعتداء إلى جرح مسعفٍ آخر.



إننا من موقعنا، نطالبُ المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية والطبية بضرورةِ الضغط على العدو الصهيوني لتحييد فرق الإسعاف والإنقاذ والطواقم الطبية التي تقوم بواجباتها الإنسانية على كافة الأراضي اللبنانية ضمن المهام التي كفلها القانون الدولي. "