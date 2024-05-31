قاسم في المؤتمر القومي العربي دعما لغزة: طوفان الاقصى رسخ دعائم تحرير فلسطين

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رأى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في المؤتمر القومي ‏العربي الـ33 دعما لغزة في بيروت، أن "طوفان الأقصى حقق نتائج استراتيجية، ونحن في الموقع المتقدم وفي حالة إنجاز مجموعة من ‏الأهداف الاستراتيجية التي تحققت، ولن ننتظر نهاية الطوفان على إسرائيل، إنما هي نتائج تحققت ‏الآن قبل وقف إطلاق النار، وأذكر منها، أولا أصبحت قضية فلسطين قضية عالمية وحضرت ‏في كل الميادين، ثانيا سقط وهم الكيان الإسرائيلي القابل للحياة فنحن أمام كيان آيل إلى السقوط، ‏ثالثا برز تجذر المقاومة عند الشعب الفلسطيني وفي أمتنا إلى درجة أن الأجنة مقاومة قبل أن ‏تخرج إلى الحياة، فكيف إذا خرجت وواجهت هذا العدو الإسرائيلي، رابعا تم ترسيخ دعائم تحرير ‏فلسطين، فلسطين لا تستعاد بالمفاوضات ولا بالسياسية ولا من خلال الدول الكبرى ولن يكون هذا ‏جزءا من تحرير فلسطين، تحرير فلسطين بالمقاومة والبندقية والدماء والجهاد من شعب فلسطين ‏وتكامل أمتنا العربية والإسلامية".

وشكر قاسم "كل محور المقاومة، الأخوة في اليمن والعراق وسوريا، ولا بد من الشكر الكبير ‏للجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنها منذ تأسست جعلت أولويتها فلسطين وكل النمو الذي نراه في ‏منطقتنا مدين بشكل أو بآخر بدعم الجمهورية الإسلامية ولا ننسى الوعد الصادق الذي غير ‏المعادلة ونقلنا إلى معادلة أخرى في هذا العالم. لقد كنت في طهران من أجل التعزية بشهادة السيد رئيسي والدكتور عبداللهيان وإخوانهما، وبعد ‏الصلاة على الجنازة، فوجئت بأننا قد دعينا إلى اجتماع لقادة محور المقاومة من قبل قيادة الحرس ‏الثوري الإسلامي برئاسة اللواء سلامي، مع العلم أنه بعد هذا اللقاء هناك مراسم رسمية للتشييع، أي ‏بين الجنازة والتشييع ينعقد اجتماع محور المقاومة لتقول إيران للعالم مهما حصل لدينا ومهما ‏واجهنا من تحديات الأولوية لفلسطين وتحرير فلسطين وتحرير القدس ولو كره الكافرون ولو كره ‏المنافقون".