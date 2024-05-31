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الابتكار والإبداع يجمعان بين LAU وOMT

31
MAY
2024
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بأجواءٍ مفعمة بالإبداع، وبالشراكة مع كلّية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) – برنامج تصميم الأزياء، أُقيم حفل توزيع جوائز مسابقة "تصميم زيّ موحّد لفريق عمل OMT في الفروع الرئيسية"، يوم الأربعاء 29 أيّار 2024، عند الساعة 5:00 مساءً، في صالة المعارض في باحة مبنى الجزائري.

 

وتحدّث عميد كلّية العمارة والتصميم الدكتور إيلي حداد باسم رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور ميشال معوّض، مشيرًا إلى أنّ هذه المبادرة هي فرصة فريدة للطلّاب لتطوير مهاراتهم وإدخال أعمالهم الإبداعية إلى العالم الحقيقي.

 

كذلك، أشادت مديرة برنامج تصميم الأزياء في الجامعة سيليا أبو عربيد، بدور هذه المبادرة في تهيئة الطلّاب لدخول سوق العمل بثقة ونجاح.

 

كما استذكر المدير الأوّل للتسويق والاتّصالات في OMT الدكتور رودي كيروز رئيس مجلس إدارة OMT الراحل توفيق معوّض الذي لطالما بادر إلى التعاون مع القطاع التعليمي لتعزيز فرص الابتكار والتنمية المجتمعية، إيمانًا منه بقدرات الشباب اللبناني.

 

خلال الحفل، استعرض خمسة طلّاب من السنة الثالثة تصاميمهم التي جمعت ما بين الطابع المؤسّسي والعملي والابتكار. وتمّ الإعلان عن أسماء الفائزين الثلاثة وهم: نور عزّ الدين في المرتبة الأولى، وهادي صالح في المرتبة الثانية، وسيرين قبيسي في المرتبة الثالثة، حيث تسلّموا الدروع من عميد كلّية العمارة والتصميم الدكتور إيلي حداد والنائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة السيدة جويا معوّض.

 

وحاز الرابحون على جوائز مالية توزّعت على الشكل التالي: 2000 دولار أميركي للمرتبة الأولى، و1000 دولار أميركي للمرتبة الثانية، و800 دولار أميركي للمرتبة الثالثة، وذلك لتغطية تكاليف مشاريع أزيائهم للسنة الأخيرة.

 

وستنفّذ OMT التصميم الرابح خلال الأشهر المقبلة متمنيةً لكل الطلّاب التوفيق في حياتهم العملية.

 

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