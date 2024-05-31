بيان هام من حجار بشأن برنامج "أمان"!

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صدر عن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "بعد تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج "أمان" في 20، 21 و 22 أيار والذي بلغ عددهم 93,585 أسرة لبنانيّة، تبيّن أن هناك عدد من المستفيدين الذين واجهوا بعض المشاكل التقنية مثل عدم تلقّي الرسالة، أو تلقّي رسالة مجتزئة لعدّة أسباب تقنية، البعض منها متعلّق بهواتفهم".

وأضاف البيان، "وعليه، أعيد إرسال الرسائل لـ1908 أسرة وفريق عمل البرنامج مستمرٌ بمعالجة الشكاوى المختلفة الواردة من المستفيدين عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية على فايسبوك عبر هذا الرابط: https://bit.ly/msoa".