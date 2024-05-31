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عاصفة شمسية قوية جديدة قد تتجه نحونا وهذه هي نتائجها... ترقبوا هذا التاريخ!

31
MAY
2024
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تعود البقعة الشمسية المسؤولة عن توليد أقوى عاصفة مغناطيسية منذ عقدين من الزمن بقوة هذا الأسبوع، مما يعني أن الأرض قد تتعرض لانقطاع التيار الكهربائي، ولكن أيضًا المزيد من الأضواء الشمالية، أو الشفق القطبي.

وذكر موقع Spaceweather.com أن العنقود، الذي يطلق عليه اسم AR3664، شهد عودته بتوهج شمسي انفجر من الطرف الجنوبي الشرقي للشمس.

وكان هذا الانفجار الشمسي على وجه التحديد من فئة X2.8 - أقوى مجموعة يمكن للشمس إنتاجها - مما يجعلها واحدة من أكثر الأحداث الشمسية كثافة في السنوات الأخيرة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وأدى هذا الحدث إلى انقطاع موجات الراديو القصيرة وأدى إلى قذف كتلي إكليلي، حيث انفجرت البلازما والجسيمات المغناطيسية من سطح الشمس. ولحسن الحظ، لن يؤثر الانبعاث الإكليلي على الأرض.

ومع ذلك، فنحن لسنا في مأمن تمامًا من هذه الشظايا الجيومغناطيسية. عندما كان AR3664 يواجه الأرض في وقت سابق من هذا الشهر، ولّد عاصفة شمسية بتصنيف G5 - وهو أعلى مستوى على مقياس العواصف المغنطيسية الأرضية.

والآن، بينما تتجه المجموعة الشمسية نحونا مرة أخرى - ستكون مواجهة للأرض بالكامل خلال القمر الجديد في 6 حزيران - يمكن أن تولد عاصفة أخرى بين النجوم إذا استمرت الجسيمات في الانفجار من سطح الكوكب.

ويبدو هذا محتملًا نظرًا لأنه في الأسبوع الفائت، انفجر AR3664 في توهج شمسي من فئة X12 - وهو الأكبر على الإطلاق.

وتسبب هذا الانفجار النجمي في انفجار كتلة إكليلية ضخمة على جانب الشمس المواجه بعيدًا عنا، كما كتب رايان فرينش، عالم الفيزياء الشمسية في المرصد الوطني للطاقة الشمسية في بولدر، كولورادو، على موقع X.

وفي الوقت نفسه، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن المقذوفات الجيومغناطيسية المنبعثة من الشمس هذا الأسبوع لن تصل إلينا لفترة من الوقت بسبب نقطة انطلاقها البعيدة.

وقال فرينش: "بمجرد أن تبدأ البقع الشمسية في الظهور، سندخل في نافذة الفرصة لرؤية الشفق القطبي".

وإذا حدثت، فستكون أكثر وضوحًا في الليالي التي تسبق يوم 6 حزيران وبعده.

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