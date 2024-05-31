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توقيف أفراد شبكة "توزيع وترويج" مخدرات!

31
MAY
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقت العامة، اليوم الجمعة، بلاغ جاء فيه: "بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام شبكة بتخزين المخدّرات داخل شقة في محلة برج البراجنة وتوزيعها على المروّجين".

وأضاف البلاغ، "على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويتهم ومن بينهم: م. ح. (من مواليد عام 2000، لبناني) موزّع، ف. ص. (من مواليد عام 1980، لبناني) مروّج، أ. ج. (من مواليد عام 1992، لبناني) مروّج".

وتابع، "بتاريخ 14-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الأول بالجرم المشهود في محلة الكفاءات أثناء قيامه بتوزيع المخدّرات على المروّجين على متن دراجة آلية نوع سويت دون لوحات تم ضبطها".

وأردف البلاغ، "كما نفّذت عملية متزامنة نتج عنها توقيف الثاني والثالث في محلة المعمورة أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن دراجتين آليّتَين دون لوحات نوع "لاندي" و"۷۱5۰" تم ضبطها. بتفتيشهم والدراجات عُثِرَ على:/10/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها "نص نت اكسترا" زنة الواحد حوالي /2،6/غ، /10/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها "نص باز اكسترا" زنة الواحد حوالي /2،7/، مبالغ مالية و/4/هواتف خلوية".

وأشار البلاغ، الى أنه "بتفتيش منزل الأول تم ضبط ما يلي:

/35/ مظروفًا بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي /670/غ

/59/ مظروفًا بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها "نص نت اكسترا" زنة الواحد حوالي /2،7/غ

/65/ مظروفًا بداخلها مادة الكوكايين مدوّن عليها "نص باز اكسترا"، زنة الواحد حوالي /2،7/غ

مظروف بداخله مادة الكوكايين زنته حوالي /3/غ

مبلغ مالي، هاتف خلوي، دفتري حسابات مالية، أوراق ومستندات شخصية لأشخاص من جنسيات مختلفة".

وأضاف، "بالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بتخزين وتوزيع المخدِّرات على المروّجين من بينهم الثاني والثالث في مناطق الضاحية والحدت، مستخدماً الدراجة التي أوقف على متنها. واعترف الثاني والثالث بما نُسِبَ إليهما وبترويج المخدرات في مناطق الكفاءات والمعمورة ومحيطها على متن الدراجتين اللتين أوقفا على متنها".

وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين".

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