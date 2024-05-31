"تسهيلًا لأمور المواطنين".. بيان هام من "العقارية"

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صدر عن وزارة المالية، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والمتمثلة بالعدوان الاسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية، مما أدى الى الاقفال القسري لامانة السجل العقاري في مرجعيون حاصبيا".

وأضاف البيان، "تعلن المديرية العامة للشؤون العقارية، وبشكل مؤقت، أنه بات بإمكان المواطنين، الحصول على افادات عقارية عن قضاء مرجعيون حاصبيا من مبنى امانة السجل العقاري في النبطية، وذلك نهار الاربعاء من كل أسبوع على أن تسلّم في اليوم نفسه، تسهيلًا لأمور المواطنين خلال هذه المرحلة".