قاسم: جاهزون لانتخاب الرئيس

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، خلال احتفال تأبيني أقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت لمجموعة شهداء للحزب من بلدة بنت جبيل في «مجمع الامام الكاظم» في الضاحية الجنوبية: «نحن مستمرون في لبنان في مساندة غزّة إلى أن يتوقف إطلاق النار بالكامل فيها، ولا شيء يوقف هذه الجبهة إلا بتوقف إطلاق النار هناك».

وتطرّق قاسم الى موضوع رئاسة الجمهورية فقال: «منذ اليوم الأول ونحن نقول اننا جاهزون لانتخاب الرئيس، وعملنا على كل التسهيلات المناسبة وتبيَّن من خلال توزيع الكتل أنَّنا نشكل مع عدد من الكتل النيابية العدد الأكبر من الأصوات، ومع ذلك نرى تجمعات صغيرة تقول انَّها تريد أن تفرض شروطها. لا، ليس مسموحاً لأيّ تجمع نيابي ولا لأيّ تكتل سياسي أن يفرض شروطه على لبنان وعلى اللبنانيين وعلينا.

ليكن معلوماً إذا تمَّ الحوار برئاسة رئيس المجلس النيابي نحن حاضرون أن نستمر به ولو أنجز الاستحقاق الرئاسي خلال أيام، إذ لا ربط للاستحقاق الرئاسي بما يجري على جبهة الجنوب».