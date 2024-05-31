إتمام الاستحقاق الرئاسي في غضون اسبوع؟

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الأنباء الكويتية: كشف ناشط سياسي شمالي مرشح لدور بارز في المشهد السياسي اللبناني لـ«الأنباء» عن ان «إتمام الاستحقاق الرئاسي لا يزال ممكنا، لكنه ارتبط بشكل كلي بالحرب في غزة، وفق معادلة كرسها حزب الله وقبل بها الأميركيون. الا ان الهدنة، وليس وقف الحرب هناك، لاتزال ممكنة، وعندها يحضر المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لإنجاز ترتيبات تتعلق بوقف الحرب في الجنوب بين إسرائيل والحزب، وتنطلق معها عملية إعداد انتخاب رئيس للبلاد، من دون تدخل لهوكشتاين فيها. ويمكن إتمام الاستحقاق في غضون اسبوع».

كلام الناشط السياسي الشمالي تلاقى تماما مع ما سبق للنائب المستقل د.غسان سكاف الذي سبق ان ردد مرات عدة، ان مباحثات جدية بخصوص الملف الرئاسي اللبناني لا تحتاح الى أكثر من أسبوع.

وبالعودة إلى كلام الناشط، فهو شدد على عودة «السند العربي» إلى المشهد السياسي اللبناني، عبر دعم موقع رئاسة الحكومة، «ما يكفل دعما سياسيا لشاغل هذا الوقع، ويعطي زخما اقتصاديا مطلوبا في بلاد تشهد انهيارا ماليا واقتصاديا غير مسبوقين».

ورأى الناشط في «السند العربي ضمانة لتفادي إغراق القرار اللبناني الرسمي في محاور إقليمية».

واعتبر «ان لبنان يحتاج إلى فرنسا، وليس العكس كما يردد البعض عن الحاجة الفرنسية إلى لعب دور في لبنان.