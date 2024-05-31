أسرار الصحف ليوم الجمعة 31 أيار 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال دبلوماسي أوروبي انّ بنيامين نتنياهو لن يُنجح أيّ مفاوضات طالما أنه يمسك بورقتي استمرار الدعم الأميركي رغم كثرة الكلام الانتقادي بلا مفاعيل ضغط عملية واستمرار الإمساك بأغلبية كافية لبقاء حكومته في الكنيست وانّ العين على موقف جيش الاحتلال لأنه الجهة المؤسّساتية المنظمة التي تدفع ثمن سياسات نتنياهو وقد فقدت الكثير من قوة الردع وفقدت الكثير من الاحترام بين الجيوش وفي الرأي العام الغربي وفقدت الكثير من عناصرها وعتادها، وانه يتوقف على تصرف الجيش مستقبل المفاوضات ووقف الحرب، ولذلك يبدو تصعيد المقاومة في غزة وحلفائها في جبهات الإسناد مفهوماً للضغط على الجيش كي يتحرك

كواليس

رأى مرجع سياسي في كلام رئيس حزب القوات اللبنانية غير الدبلوماسي خلال زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان رسالة أميركية واضحة بأنّ الوقت ليس للبحث في تسويات رئاسية، وأنّ زيارة لودريان في توقيت خاطئ، وأنّ المواجهة مع المقاومة لا تزال الأولوية الأميركية وتتقدّم على إنهاء الفراغ الرئاسي. وقال انّ ما فهمته السعودية فابتعدت عن صورة الواجهة في اللجنة الخماسية تبدو فرنسا مُصرّة على تجاهله فكانت رسالة واشنطن بلسان جعجع لإقفال الطريق أمام الوساطات الفرنسية والقطرية ضمناً حتى تتضح صورة توازنات المنطقة.



اللواء: أسرار

لغز

يعاني المنتفعون من الموسم السياحي الغائب من شكاوى متزايدة، والبحث عن تسهيلات ومبادرات لإمكان ما يمكن إنقاذه!



غمز

عُلم أن لا اتصالات حالياً ولا على أي مستوى، بين مرشح رئاسي ورئيس تيار معروف من بيئته.



همس

تركت جولة الموفد الفرنسي حول الرئاسة أجواء تشاؤمية، ليس بالنسبة لشخصية الرئيس العتيد، بل للموعد المرتقب للانتخابات، هذا العام أو في العام الذي يلي!



نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ شخصية بارزة تعوّل على وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لتضمن عودتها إلى الساحة السياسية من جديد.

يستعد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور جنبلاط للقيام بجولة على الكتل النيابية، يرجح أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.