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عناوين الصحف ليوم الجمعة 31 أيار 2024

31
MAY
2024
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الأخبار: المقاومة تحسم الموقف: لا تفاوض تحت العدوان
ابتزاز مزدوج للنازحين واللبنانيين: قلة التمـويل الدولي ستقود إلى فوضى أمنية

 

 

 


نداء الوطن: "الثنائي" يعرض تهدئة في الجنوب تعويضاً عن إفشاله المبادرة الرئاسية
إخفاق لودريان يُبحث في قمّة بايدن - ماكرون وسابقة القرار 1559 تلوح في النورماندي

 

 

 

 


اللواء: خيبة فرنسية مفتوحة على إجراءات.. ورفض إسرائيلي لمقترحات التهدئة
«نكايات سياسية» بعد مغادرة لودريان.. وكهرباء بعلبك بعهدة الجيش

 

 

 

 

النهار: ما بعد لودريان كما قبله... فرنسا متوجّسة على النظام

 

 

 

 

 

الجمهورية: لودريان غادر والإستحقاق إلى الحوار
مغامرة الأوروبيين مع لبنان: اللعب على حافة الهاوية

 

 

 

 

الديار: لودريان محبط: في لبنان ينتظرون واشنطن ولا يتعاملون معنا بجدية!
ايجابية لبنانية مع «وقف التنفيذ» ازاء الورقة الفرنسية ولا رد اسرائيلي
سجال «كهربائي» عقيم ولا كهرباء... و«اسرائيل» تخشى مفاجآت نصرالله

 

 

 

 

البناء: بعد إدانته قضائياً بتهم تزوير وتهرّب ضريبي… ترامب: الحكم يوم الانتخابات/ نتنياهو يُمعن باستفزاز القاهرة والدوحة… والمقاومة تلقّن الاحتلال دروساً قاسية / لودريان يهدّد لبنان بالزوال السياسي… وهوكشتاين يعِد اللبنانيين بالكهرباء والحدود

 

 

 

 

l'orient le jour: Mort de Issam Abdallah : pourquoi le gouvernement tourne le dos à la CPI

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية:تفاؤل حذر بإنجاز الملف الرئاسي قبل يوليو وارتفاع أسهم «الخيار الثالث» دون إسقاط اسم قائد الجيش

 

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: ما تأثيرات حكم الإدانة على ترمب؟

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