عناوين الصحف ليوم الجمعة 31 أيار 2024

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الأخبار: المقاومة تحسم الموقف: لا تفاوض تحت العدوان

ابتزاز مزدوج للنازحين واللبنانيين: قلة التمـويل الدولي ستقود إلى فوضى أمنية







نداء الوطن: "الثنائي" يعرض تهدئة في الجنوب تعويضاً عن إفشاله المبادرة الرئاسية

إخفاق لودريان يُبحث في قمّة بايدن - ماكرون وسابقة القرار 1559 تلوح في النورماندي



اللواء: خيبة فرنسية مفتوحة على إجراءات.. ورفض إسرائيلي لمقترحات التهدئة

«نكايات سياسية» بعد مغادرة لودريان.. وكهرباء بعلبك بعهدة الجيش

النهار: ما بعد لودريان كما قبله... فرنسا متوجّسة على النظام

الجمهورية: لودريان غادر والإستحقاق إلى الحوار

مغامرة الأوروبيين مع لبنان: اللعب على حافة الهاوية

الديار: لودريان محبط: في لبنان ينتظرون واشنطن ولا يتعاملون معنا بجدية!

ايجابية لبنانية مع «وقف التنفيذ» ازاء الورقة الفرنسية ولا رد اسرائيلي

سجال «كهربائي» عقيم ولا كهرباء... و«اسرائيل» تخشى مفاجآت نصرالله

البناء: بعد إدانته قضائياً بتهم تزوير وتهرّب ضريبي… ترامب: الحكم يوم الانتخابات/ نتنياهو يُمعن باستفزاز القاهرة والدوحة… والمقاومة تلقّن الاحتلال دروساً قاسية / لودريان يهدّد لبنان بالزوال السياسي… وهوكشتاين يعِد اللبنانيين بالكهرباء والحدود

l'orient le jour: Mort de Issam Abdallah : pourquoi le gouvernement tourne le dos à la CPI



عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية:تفاؤل حذر بإنجاز الملف الرئاسي قبل يوليو وارتفاع أسهم «الخيار الثالث» دون إسقاط اسم قائد الجيش

الشرق الأوسط السعودية: ما تأثيرات حكم الإدانة على ترمب؟