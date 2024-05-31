عناوين الصحف ليوم الجمعة 31 أيار 2024

الأخبار: المقاومة تحسم الموقف: لا تفاوض تحت العدوان
ابتزاز مزدوج للنازحين واللبنانيين: قلة التمـويل الدولي ستقود إلى فوضى أمنية
نداء الوطن: "الثنائي" يعرض تهدئة في الجنوب تعويضاً عن إفشاله المبادرة الرئاسية
إخفاق لودريان يُبحث في قمّة بايدن - ماكرون وسابقة القرار 1559 تلوح في النورماندي
اللواء: خيبة فرنسية مفتوحة على إجراءات.. ورفض إسرائيلي لمقترحات التهدئة
«نكايات سياسية» بعد مغادرة لودريان.. وكهرباء بعلبك بعهدة الجيش
النهار: ما بعد لودريان كما قبله... فرنسا متوجّسة على النظام
الجمهورية: لودريان غادر والإستحقاق إلى الحوار
مغامرة الأوروبيين مع لبنان: اللعب على حافة الهاوية
الديار: لودريان محبط: في لبنان ينتظرون واشنطن ولا يتعاملون معنا بجدية!
ايجابية لبنانية مع «وقف التنفيذ» ازاء الورقة الفرنسية ولا رد اسرائيلي
سجال «كهربائي» عقيم ولا كهرباء... و«اسرائيل» تخشى مفاجآت نصرالله
البناء: بعد إدانته قضائياً بتهم تزوير وتهرّب ضريبي… ترامب: الحكم يوم الانتخابات/ نتنياهو يُمعن باستفزاز القاهرة والدوحة… والمقاومة تلقّن الاحتلال دروساً قاسية / لودريان يهدّد لبنان بالزوال السياسي… وهوكشتاين يعِد اللبنانيين بالكهرباء والحدود
l'orient le jour: Mort de Issam Abdallah : pourquoi le gouvernement tourne le dos à la CPI
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية:تفاؤل حذر بإنجاز الملف الرئاسي قبل يوليو وارتفاع أسهم «الخيار الثالث» دون إسقاط اسم قائد الجيش
الشرق الأوسط السعودية: ما تأثيرات حكم الإدانة على ترمب؟