حمية بحث والسفير الإيطالي في سبل تعزيز التعاون بين البلدين

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه ظهر اليوم في الوزارة السفير الإيطالي الجديد لدى لبنان فابريتسيو مارتشيللي في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية في لبنان ، حيث جرى خلال اللقاء التداول في أخر المستجدات على صعيد المنطقة ، كما تم البحث في بعض القطاعات التي تعنى بها الوزارة.

واكد حمية أن "التطورات الحاصلة على صعيد لبنان و المنطقة ، لا يمكنها أن تشكل حائلاً أمامنا في الإصرار على متابعتنا مسار تفعيل العمل في المرافق اللبنانية ، ولاسيما منها التابعة للوزارة "، مشيراً في هذا السياق إلى أن " وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان ، تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع إيطاليا، ولاسيما في قطاعي النقل والمرافئ " .