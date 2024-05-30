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سجال عنيف بين جعجع وخريس.. والاخير: شفي الله حكيما من الخيارات الخاطئة!

30
MAY
2024
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شكل موقف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الرافض لقرار الحكومة تحويل مبلغ ٩٣ مليار ليرة لمصلحة مجلس الجنوب مادة سجالية عنيفة بينه وبين النائب في حركة امل علي خريس، وقال جعجع: القرار يناقض ما قالته الحكومة عن الاحداث العسكرية عندما بدات في الجنوب ويتعارض مع تمنيات اكثرية الشعب اللبناني وارادتهم، ودعا الحكومة الى مراجعة قرارها محملا من يستسهل اتخاذ قرارات مصيرية تبعات حروبه ومغامراته.

ورد النائب علي خريس على كلام جعجع بحسب ما ذكرت الديار بالقول « شفي الله حكيما من الخيارات الخاطئة وحمى الله الجنوب واهله ومجلسه من امراض العمالة المستعصية « واضاف: ما افصح مشروع حالات حتما عندما يحاضر في العمل الدولاتي الصحيح».

 
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