الشرق الأوسط السعودية: سوريون يبيعون خيامهم في لبنان

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الشرق الأوسط السعودية: بعلبك البقاع اللبناني: حسين درويش-

دفعت الضغوط اللبنانية على المستويين الرسمي والشعبي، السوريين إلى خيار العودة إلى بلادهم، إذ بدأ قسم منهم بتفكيك الخيام وبيع محتوياتها في البقاع بشرق لبنان، والمغادرة على مراحل إلى أرياف حلب والرقة ودرعا.



ويقول سوريون في البقاع، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك العشرات ممن رحلوا مخلفين وراءهم خياماً فارغة، بعد أن باعوا محتوياتها ورحلوا إلى الرقة، وذلك إثر الحملات الأمنية والتصعيد الرسمي والإجراءات الحكومية ضد النازحين السوريين.

وتتراوح أسعار كل خيمة معروضة للبيع بين 500 و700 دولار أميركي، بما تحتويه من أثاث وأدوات كهربائية ومنزلية وطاقة شمسية، بسبب ارتفاع تكلفة النقل والرسوم الجمركية على الحدود فيما لو أراد إدخال محتويات الخيمة إلى سوريا.

وسجلت مغادرة نحو 40 عائلة من مخيمات بلدة الطيبة في بعلبك، من أصل 150 عائلة، أما الباقون فما زالوا ينتظرون مصيرهم.

وعاينت «الشرق الأوسط»، في المخيم نفسه، أربع خيام مهجورة، فارغة من محتوياتها بالكامل، وأصبحت ملعباً للأطفال المتسربين من المدارس بسبب عدم تمكن عائلاتهم من تأمين بدلات نقل إلى مدرسة دورس الرسمية المختلطة في دوام بعد الظهر.