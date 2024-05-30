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تسيير رحلات مباشرة بين سورية وثلاث مدن سعودية

30
MAY
2024
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الوطن السورية: كشف سفير سورية في السعودية أيمن سوسان أن تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين لن يقتصر على موسم الحج وبأنه ستكون هناك رحلات منتظمة للخطوط الجوية السورية إلى كل من الرياض وجدة والدمام، بما يلبي وييسر الزيارات للكثير من السوريين المقيمين في السعودية وكذلك الإخوة السعوديون الذين اعتادوا على التمتع بسحر المناخ والطبيعة في سورية من أجل تمضية أوقات العطلة فيها.

 

وفي مقابلة مع قناة «العربية» السعودية لفت سوسان إلى أن كل الأسطول الجوي السوري مكرس حالياً لنقل الحجاج السوريين وعندما ينتهي موسم الحج، سيستمر تسيير الرحلات المباشرة.

 

وقال: «نحن سعيدون من أجل هؤلاء وإن شاء اللـه نتمكن ومختلف المؤسسات من تقديم الخدمات التي تليق بهؤلاء المواطنين والتي ستشكل إضافة نوعية على صعيد تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، وهذا هو الوضع الطبيعي، وسورية أبوابها مفتوحة للشعب السعودي كما كانت على الدوام، وأهلاً وسهلاً بهم في أي وقت».

الوطن السورية
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