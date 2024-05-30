دمشق ابلغت المسؤولين اللبنانيين رفض التعامل الامني والتمسك بارسال وفد حكومي

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في معلومات مؤكدة، ان الخلافات داخل مجلس الوزراء اجلت تشكيل الوفد اللبناني الى سوريا لبحث ملف النازحين نتيجة عدم حماس بعض الوزراء للمشاركة.

وذكرت معلومات، ان لبنان قد لايشارك في الاجتماع العربي في دمشق المخصص لبحث ملف النازحين بمشاركة ممثلين عن الاردن ومصر والعراق، لان الحكومة ما زالت تماطل في تشكيل الوفد اللبناني وزيارة دمشق، وهذا ما قد يؤدي الى غياب لبنان عن الاجتماع، فدمشق ابلغت المسؤولين اللبنانيين رفض التعامل الامني والتمسك بارسال وفد حكومي وهذا لم يتحقق حتى الان رغم الوعود الكثيرة، علما ان رئيس الاتحاد الاوروبي كرر في مؤتمر بروكسل نفس المواقف التي اعلنه العام الماضي لجهة ابقاء النازحين في لبنان والبحث في رفع المساهمة المالية شرط وقف الممارسات العنصرية بحق النازحين وعمليات الترحيل القسرية.

وفي المعلومات ان المجتمعين في بروكسل لم يكونوا متحمسين للموقف اللبناني وتمسكوا برفض العودة قبل البدء بالحل السياسي.