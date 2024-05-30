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عناوين الصحف ليوم الخميس 30 أيار 2024

30
MAY
2024
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الأخبار: أميركا تمدّد تغطيتها للعدوان: المفاوضات معطّلة
حسم مبكّر لعراك قادم: لا تفكّروا بسلاح المقاومة
40% من الفقراء يصلون إلى البريفيه: التسرب في الشمال أكثر من 50%

 

 

 

 

نداء الوطن: دعا فرنجية إلى الإنسحاب كي يتوقف إحراج الكتل
لودريان يوصي بالخيار الثالث قبل تموز والثنائي يغمره بـ"إيجابيات" مفخّخة

 

 

 



اللواء: مهمَّة لودريان تكشف المجهول: رئيس قبل نهاية تموز أو سقوط لبنان السياسي
اعتراض مسيحي على دور بري والثنائي يرفض المرشح الثالث.. وتحوُّل نوعي في حرب الجنوب

 

 

 

 

 

النهار: لودريان بين "الخنادق": وبري "يهبط" إلى التشاور!

 

 

 

 

الجمهورية: لودريان يؤكد المؤكد: تشاور... فرئيس
"لننسى كلمة حوار"

 

 

 


الديار: لودريان يتبنى التحفظات المسيحية على حوار بري ولا رئيس في المجلس الحالي
المكلفون الاميركيون والفرنسيون بالملف اللبناني سيحضرون قمة باريس
الخلافات قد تطيح بمشاركة لبنان في الاجتماع العربي بشان النازحين

 

 

 

 

البناء: نتنياهو سوف يواصل الحرب حتى انهيار الجيش… والمقاومة تعدُه بحدوث ذلك / عمليات ضرب سفن وتفجير مبانٍ في غزة وعمليات في الضفة وصواريخ الجنوب / بري يؤكد مبادرته… وجعجع ينهي وساطة لودريان: لا للتوافق ولا للحوار /

 

 

 

 


l'orient le jour: Le Drian face à l’impasse : un président ou ce sera « la fin du Liban politique »

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الأنباء الكويتية: جولة لودريان تنتهي بعودة «الثنائي» إلى المربع الأول: تثبيت ترشيح فرنجية.. وتعويل على دور جنبلاط «رجل التسويات»

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: هل تنجح خطة المعارضة الإسرائيلية بإسقاط حكومة نتنياهو؟
التحالف يحتاج لطرح أفكار خارج صندوق اليمين الإسرائيلي

 

 

 


الوطن السورية: المقداد أكد التزام سورية الراسخ بمبدأ الصين الواحدة … المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي ينطلق اليوم

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