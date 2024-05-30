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أسرار الصحف ليوم الخميس 30 أيار 2024

30
MAY
2024
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يقول خبراء عسكريون في كيان الاحتلال تعليقاً على كلام الجيش عن صعوبة في ملاحقة الطائرات المسيّرة لحزب الله إن الأمر يعود إلى تطوير في مهارات حزب الله بإطلاق مسيّراته، حيث ينجح بإشغال القبة الحديديّة لفتح مسارات آمنة أمام طائراته المسيّرة، وهو قادر على التحكم بارتفاعاتها وسرعاتها واتجاهات سيرها بما يتناسب مع المهمة ما يعني سقوط القبّة الحديديّة كمشروع. والحل ليس بتوافر المزيد من البطاريات، لأن ما سوف يفعله ذلك هو زيادة كميّة إجراءات المناورة من جانب حزب الله بعدد البطاريات الجديدة. وما دام خيار الحرب الكبرى فوق طاقة كيان الاحتلال فإن التسوية الكبرى وحدَها الحل انطلاقاً من غزة، كما يطلب حزب الله، وإلا فإن التدهور إلى ازدياد.

 

خفايا
قال سياسي مخضرم إن لا حاجة لتجميع المعلومات حول مهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ويكفي تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه لودريان لإبلاغنا بما يلزم. فعندما يقول جعجع إن “محور الممانعة يريد معرفة هوية الرئيس قبل جلسة الانتخاب»، فهذا يعني أن لودريان يسعى لرئيس توافقي يعقبه الذهاب للانتخابات وهو ما رفضه جعجع. وعندما يقول جعجع «لن نقبل بمنح رئيس مجلس النواب نبيه بري صلاحيات ليست له وبأن يمرّ كلّ استحقاق به حكماً» فهذا يعني أن لودريان يعرض حواراً برئاسة بري وجعجع يرفض.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تشهد وزارة حساسة خضة داخلية على خلفية ذهاب ملايين الدولارات إلى السماسرة والسوق السوداء، بدل الخزينة، في ملف الطوابع!


غمز
يتجه نائب شمالي للخروج من تكتل، بعد شعور زملائه أنه ماضٍ في التصرُّف بعيداً عن أجواء التكتل، ويغني على ليلاه.


همس
يجري النقاش داخل مركز القرار في دولة إقليمية بين اختيار شخصية لملء الشغور الرئاسي بين التشدُّد والانفتاح الاقتصادي.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يقال إنّ مسؤولاً بارزاً في الثنائي الشيعي يبلغ سائليه أنّه في ما لو جرى التخلّي عن رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية، سيكون البديل مرشحاً بالمواصفات ذاتها وبالأجندة ذاتها.

 

يتردد أنّ شروطاً وُضعت على مشروع إعلامي قيد الإعداد، بأن يبتعد عن الشأن السياسي بشكل كامل.

 

ينقل عدد من الموظفين في إحدى شركات الإتصالات شكواهم من الإدارة والوزير حيث تخضع الترقيات لحسابات سياسية ضيقة.

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