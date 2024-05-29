مصادر التيار عن اتهامات سلام: عليه الاعتذار عمّا نطق به من زور!

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سئلت مصادر في التيار الوطني الحر عن اتهام وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام التيار بعرقلة ما سماه المشروع القطري المقدم الى لبنان لإنشاء محطات كهربائية تنتج الطاقة المتجددة، فأجابت: ليس غريبا أن يصدر هذا الاتهام عمّن رمى الحجر في البئر الذي شرب منها. في أي حال، اتهام سلام التيار لا يساوي الحبر الذي كُتب به، وعليه المبادرة فورا الى تصحيح ما نطق به من زور وسوء فيعتذر، وأن ينكبّ على معالجة حاجات اللبنانيين الملحة بما خصّ عمل وزارته، وأن يفكّر مليّا في ما فعل ومَن معه من تجاوزات وارتكابات غير مسبوقة جعلته مضرب مثل في الداخل والخارج.