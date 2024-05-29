"المؤسسة الوطنية للاستخدام وغيرها من المواضيع"... بين أبي رميا وبيرم

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استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا الذي أوضح أن "البحث تناول تنظيم العمالة السورية ضمن الأطر الشرعية والمشاريع والبرامج التي تساهم بخلق فرص عمل للشباب، كما تم البحث في وضع المؤسسة الوطنية للاستخدام ".

اضاف: "وجهت الى معالي وزير العمل دعوة للاجتماع بلجنة الشباب والرياضة للحديث عن خطة الوزارة و انخراط الشباب في سوق العمل". وقال:" تطرقنا إلى عمل المؤسسات الدولية التي تساعد سلطات محلية ( بلديات وغيرها) من أجل تنفيذ مشاريع يكون من شروطها تأمين فرص عمل للنازحين السوريين على حساب اللبنانيين".