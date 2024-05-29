هذا ما كشفه افرام بعد لقاء "اللقاء النيابي المستقلّ" لودريان!

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كتب النائب نعمة افرام عبر حسابه على منصة "اكس":

لقاء بنّاء جمع "اللقاء النيابي المستقلّ" مع الموفد الرئاسيّ لودريان، مع أخبار عن حركة جدّية تنطلق من موضوع اجتماعاته مع "حزب الله" والرئيس برّي وغيرهم، تبشّر بفصل مسار الرئاسة عن النزاعات في جنوب لبنان وغزّة. عرض لودريان أنّ الفريقين مستعدّان لعقد جلسات مفتوحة للإنتخاب. وناقشنا كيفيّة إتمام الدعوة للتشاور وآلياته في قاعات المجلس. وكان بحث حول كيفيّة تسهيل مواكبة ومتابعة تطوّر التشاور لكلّ الأفرقاء، للدخول إلى الانتخابات بعد انتهاء المهلة المحدّدة للتشاور بصورة واضحة للجميع، لتكون عملية انتخاب هادفة ومحصورة ببضعة أسماء. أيكون هناك دور بارز لهيئة المكتب برئاسة رئيسه أو تكون هيئة مقرّرين تشكّل من كلّ الافرقاء؟ تطرّقنا أيضاً إلى تفاصيل جلسة افتتاح التشاور لممثّلي الكتل النيابيّة والنواب المستقلين، أتكون بحضور اللجنة الخماسية أو مع غيرهم من المسهّلين لهذا التقارب؟ برأيي المتواضع، هذه المرة لن تكمن "الشياطين" في التفاصيل بل بالنوايا ...فحسب نواياكم ترزقون.