تجهيزات لدعم عمل وحدة مراقبة الحاويات في مرفأ بيروت...هبة ألمانية للجمارك

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أقيم في مرفأ بيروت اليوم، حفل تسلم هبة مقدمة من الحكومة الألمانية للجمارك اللبنانية، تضم تجهيزات لدعم عمل وحدة مراقبة الحاويات في مرفأ بيروت.



حضر الحفل السفير الألماني في لبنان كورت جورج شتوكل شتيلفريد، رئيس المجلس الأعلى للجمارك بالوكالة ريما مكي، مدير الجمارك العام بالانابة ريمون الخوري، المنسق الإقليمي لبرنامج مراقبة الحاويات، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الدعم في تعزيز قدرات الجمارك اللبنانية على ضبط الحدود ومكافحة التهريب.



وقد أشادت رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالعلاقات الطيبة والتعاون الوثيق بين البلدين، مثمنة الدعم المستمر من ألمانيا منذ بداية تنفيذ برنامج مراقبة الحاويات والذي أثمر عن تحسين عمليات الرقابة.



من جهته، أشاد السفير الألماني بالتعاون مع الجمارك ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، منوها بأهمية برنامج مراقبة الحاويات لا سيما في مواجهة التحديات الإقليمية والوطنية، ومشددا على "ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال"، شاكرا لجميع الشركاء في المشروع "التزامهم وجهودهم لجعل لبنان أكثر أمانا".



واختتم الحفل بتأكيد استمرار الشراكة المثمرة بين لبنان وألمانيا.