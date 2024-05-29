نهائي دوري أبطال أوروبا مجاناً على شاشةٍ عملاقة في بيروت

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تنظّم مؤسسة منى بسترس، بالتعاون مع رابطة خريجي مدرسة القلب الأقدس في الجميزة، ومؤسسة بدر، نشاطاً ترفيهياً رياضياً يتضمن عرض المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على شاشةٍ عملاقة، حيث ستفتح الأبواب مجاناً امام محبي اللعبة الشعبية الأولى في العالم للاستمتاع بالاجواء الحماسية وعيش تجربةٍ استثنائية في قلب العاصمة اللبنانية.

وتحت عنوان Bringing London to Beirut، ستُعرض احداث اهم مباراة هذا الموسم في البطولة القارية الأم، والتي ستجمع بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، عند الساعة العاشرة من مساء السبت المقبل، على ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة الإنكليزية.

وسيكون حرم مدرسة القلب الأقدس في منطقة الجميزة مسرحاً لهذا النشاط ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، حيث وجّه المنظمون دعوةً عامة ومجانية الى متابعي الرياضة وكرة القدم للقدوم والمشاركة في الفعاليات التي سيتخللها العاباً ترفيهية وفرصاً للفوز بجوائز قيمة، اضافةً الى لقاءات مع مجموعةٍ من نجوم نادي الأنصار الرياضي، متصدر الترتيب العام للدوري اللبناني.

ويشكّل هذا الحدث التي دأبت مؤسسة منى بسترس على تنظيمه في كل مناسبة كروية مهمة، ولقي اقبالاً كبيراً من قبل اللبنانيين، فرصةً فريدةً من نوعها لتشجيع الجميع على متابعة الرياضة والانغماس بها كونها شكّلت دائماً مساحة تلاقي للشعب اللبناني، وكانت خلف انجازاتٍ عدة أطلقت الافراح في العاصمة بيروت وامتداداً الى كل المناطق الأخرى.