إبلاغ جميع السوريين المقيمين بطريقة غير شرعية في هذه البلدة "بالمغادرة فورا"

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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا، طلب فيه من المدير الاقليمي لأمن الدولة في الشمال الاطلاع والإيعاز لمن يلزم، إبلاغ جميع السوريين المقيمين بطريقة غير شرعية في بلدة بيت شلالا - البترون بالمغادرة فورا، وذلك بناء على كتاب رفعته البلدية للمحافظ، طلبت فيه الموافقة على المؤازرة الامنية لإخلاء المباني من السوريين غير الشرعين، بعد تجاوزهم الفترة المحددة للاستحصال على الإقامات والأوراق اللازمة.

نص القرار

وجاء في نص القرار :

"حضرة المدير الاقليمي لأمن الدولة في الشمال. الاطلاع والايعاز لمن يلزم ابلاغ جميع السوريين المقيمين في بلدة بيت شلالا - البترون، والذين لا يملكون اقامات قانونية جادة من الأمن العام اللبناني حسب الاصول وجوب مغادرة البلدة خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاریخ التبليغ، انفاذا لما ورد في مذكرة بلدية بيت شلالا رقم ٢٢٤/٤١ تاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ . وطلب المؤازرة الأمنية من قبل البلدية.

وفى حال التمنع على الاخلاء ، اقفال المنازل المؤجرة من قبل السوريين غير الشرعين بالشمع الأحمر والافادة".