بالصور- كميّات كبيرة من النسكافيه والشوكولا والجيلاتين ومكعبات الماجي منتهية الصلاحية!

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بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٧، نشرت صفحة "وينيه الدولة" خبراً مفاده أن عمليّات غش وتزوير تحصل لأكياس النسكافيه، يقوم بها شخص من آل قبيسي في النبطية.

كما ورد الى مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة إخبار من أعضاء الدائرة القانونيّة لروّاد العدالة ضد صاحب المعمل المذكور.

بعد التحرّيات والاستقصاءات التي قامت بها مديرية النبطية الإقليميّة، تبيّن أن المعمل قائم في بلدة انصار - قضاء النبطيّة، ويعود للمدعوين ه.ق و ع.ح، ووجهت دوريّة من قبلها برفقة رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطيّة محمد بيطار وأجرت كشفاً على المعمل، حيث تبيّن عدم وجود منتجات مزوّرة ومغشوشة.

بعد المتابعة، تبيّن أن هناك مستودع عائد للمعمل في بلدة انصار، وبنتيجة الكشف عليه تبيّن وجود صناديق من النسكافيه المذكورة في الفيديو أعلاه وكميّات كبيرة من الشوكولا والجيلاتين ومكعبات الماجي المنتهية الصلاحية.

تمّ ختم المعمل والمستودع بالشمع الأحمر بناءً لإشارة القضاء المختص، وتمّ استدعاء صاحب المعمل والعاملين لديه، وبوشرت التحقيقات تحت إشراف القضاء.