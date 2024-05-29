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"التمسك بتطبيق القرار ١٧٠١ كاملاً"... لقاءات لبو حبيب في بروكسل: لوجوب ايجاد مقاربة جديدة لمشكلة النزوح السوري

29
MAY
2024
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سلسلة لقاءات لوزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب في بروكسل :
على هامش مشاركته في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، التقى الوزير بو حبيب بوزير خارجية النروج أسبين بارتيه أيده، وشكره على موقف النروج من حرب غزة، واعترافها بالدولة الفلسطينية، وشدد على أهمية العمل على وضع تصور لليوم التالي. ثم شرح له موقف لبنان المتمسك بتطبيق القرار ١٧٠١ كاملاً لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني. كما قدم له إحاطة عن أزمة النزوح السوري، والمرحلة الخطيرة التي وصلت اليها الأمور في هذا الملف. وعرض له رؤية لبنان للحل عبر تأمين عودة النازحين السوريين الآمنة والكريمة إلى ديارهم، او عبر اعادة توطينهم في دولة ثالثة.

كما التقى بنائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وتم التباحث بشؤون النازحين السوريين في كل من العراق ولبنان. ودعا الوزير بو حبيب الى تشجيع اللجنة الخماسية العربية على المستوى الوزاري لملاقاة الجهود الدولية لحل الأزمة السورية.

كذلك التقى مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارشيش، وناقش معه تصور لبنان لحل أزمة النزوح السوري وآثارها الكارثية على الوضع في لبنان، ودعا إلى ضرورة التحرك العاجل من اجل تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحفيز السوريين على العودة إلى بلادهم، وإعادة إعمارها.

والتقى ايضاً بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي واجرى معه نقاشاً صريحاً عبر فيه الوزير بوحبيب عن هواجس لبنان الرسمي والشعبي وملاحظاتهم على عمل وأداء المفوضية، داعيا" الى التعاون بدل التصادم لما فيه مصلحة كل الأطراف. كما اكد الوزير بوحبيب وجوب ايجاد مقاربة جديدة لمشكلة النزوح السوري تعكس الاجماع اللبناني الرسمي والشعبي. وقد لاقاه المفوض غراندي بخصوصية الحالة اللبنانية، واتفق مع الوزير على تفعيل التنسيق بين المفوضية، واللجنة المناطة إدارة الملف، مع التركيز على أهمية العمل أكثر على مشاريع للتعافي المبكر داخل سوريا لتشجيع وزيادة حالات العودة الطوعية للسوريين، وتأمين الشروط المطلوبة لها. كما شدد الوزير بوحبيب على تمسك لبنان بمظلة الامم المتحدة ومبادئها ومقاصدها، مع الاشارة الى ان الوفد اللبناني قد سلم المفوضية الاوروبية المقاربة الوطنية لإدارة ملف النزوح السوري.
وكذلك اجتمع الوزير بوحبيب بالممثل الاعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل حيث تباحثا بالوضع الحالي في غزة، وتحديات النزوح، والملف السوري.
كذلك عقد إجتماعا" مع وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فيون التي أبلغته بتوجه بلادها للإعتراف بالدولة الفلسطينية. وقد شكرها الوزير بوحبيب على دور بلادها البناء كعضو غير دائم في مجلس الامن متمسك بإحترام القانون الدولي، وقدم لها شرحا" لأهمية عمل اليونيفيل، ومساهمتها في الاستقرار في جنوب لبنان على مدى ١٧ عاما" قبل بدء حرب غزة.
وقد أنهى الوزير بوحبيب زيارته الى بلجيكا بلقاء وزيرة خارجية بلجيكا حدجة لحبيب حيث تبادلا وجهات النظر حول كيفية تطبيق حل الدولتين وتحقيق الاستقرار في الجنوب، ومسألة النزوح السوري وما تشكله من خطر وجودي على لبنان.
وسينتقل الوزير بوحبيب بعد ظهر اليوم الى باريس للقاء نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه.

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