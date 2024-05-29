عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 أيار 2024

الأخبار: لجنة وزارية سياسية - تقنية للتنسيق مع دمشق: خطة عربية للتواصل مع سوريا حول النازحين؟
العدوّ في رفح: أول الكوابيس
نداء الوطن: نصرالله أكثر تمسّكاً بالسلاح ونتنياهو يتوعّد بـ"جدار حديدي"
لودريان يَطرح آلية تنفيذية للرئاسة... وبري "يقَوْطب": أنا الحوار والحوار أنا
الجمهورية: لودريان... زيارة بحث عن مخارج
لا طرح جديد
النهار: مليارات الفاتورة الأولى للحرب... بلا مساءلة!
اللواء: جولة التقرير الأخير.. لودريان يسأل: لماذا لا تُنفذ خارطة الخماسية الرئاسية؟
برّي المشكلة عند «القوات» وميقاتي: لا للصدام مع المنظمات الدولية.. واشتداد المواجهة جنوباً
البناء: بدء سريان الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين… وبايدن قلق من خسارة الكيان / الاحتلال يكرر مجازر رفح وواشنطن مصرّة على الإنكار… والجنائية الدولية تتلكأ / نصرالله: لبنان على صورة حي شرشبوك… وتوحّش جرائم الاحتلال درس للبنانيين /
الديار:لا جديد لدى لودريان و«تطمينات» أميركية فرنسية بشأن الجنوب
l'orient le jour: Dans les coulisses de la visite de Walid Joumblatt à Doha
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: «الممانعة» تؤجل الحلحلة في الملف الداخلي إلى ما بعد تبيان نتائج حرب غزة
احتواء لزيارة لو دريان وتفريغها من مضمونها مسبقاً تحت شعار منع التدخل الخارجي
الشرق الأوسط السعودية: حرب استنزاف طويلة منتظَرة في قطاع غزة
بدأت فعلاً... فهل تتجنبها إسرائيل أو تغوص أكثر في رمال القطاع؟
الوطن السورية: بحث مع ممثلي «التعاضد الاجتماعي» تجربتهم التنموية في ظل تحديات المعيشة … الرئيس الأسد: المشاريع الصغيرة أكثر ملاءمة للبيئة السورية