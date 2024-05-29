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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 أيار 2024

29
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الأخبار: لجنة وزارية سياسية - تقنية للتنسيق مع دمشق: خطة عربية للتواصل مع سوريا حول النازحين؟

العدوّ في رفح: أول الكوابيس

 

 

 

نداء الوطن: نصرالله أكثر تمسّكاً بالسلاح ونتنياهو يتوعّد بـ"جدار حديدي"
لودريان يَطرح آلية تنفيذية للرئاسة... وبري "يقَوْطب": أنا الحوار والحوار أنا

 

 

 

 

الجمهورية: لودريان... زيارة بحث عن مخارج
لا طرح جديد

 

 

 

 

النهار: مليارات الفاتورة الأولى للحرب... بلا مساءلة!

 

 

 

 

اللواء: جولة التقرير الأخير.. لودريان يسأل: لماذا لا تُنفذ خارطة الخماسية الرئاسية؟
برّي المشكلة عند «القوات» وميقاتي: لا للصدام مع المنظمات الدولية.. واشتداد المواجهة جنوباً

 

 

 

 

البناء: بدء سريان الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين… وبايدن قلق من خسارة الكيان / الاحتلال يكرر مجازر رفح وواشنطن مصرّة على الإنكار… والجنائية الدولية تتلكأ / نصرالله: لبنان على صورة حي شرشبوك… وتوحّش جرائم الاحتلال درس للبنانيين /

 

 

 

 


الديار:لا جديد لدى لودريان و«تطمينات» أميركية فرنسية بشأن الجنوب

 

 

 

 

l'orient le jour: Dans les coulisses de la visite de Walid Joumblatt à Doha

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: «الممانعة» تؤجل الحلحلة في الملف الداخلي إلى ما بعد تبيان نتائج حرب غزة
احتواء لزيارة لو دريان وتفريغها من مضمونها مسبقاً تحت شعار منع التدخل الخارجي

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: حرب استنزاف طويلة منتظَرة في قطاع غزة
بدأت فعلاً... فهل تتجنبها إسرائيل أو تغوص أكثر في رمال القطاع؟

 

 


الوطن السورية: بحث مع ممثلي «التعاضد الاجتماعي» تجربتهم التنموية في ظل تحديات المعيشة … الرئيس الأسد: المشاريع الصغيرة أكثر ملاءمة للبيئة السورية

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