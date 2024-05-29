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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 أيار 2024

29
MAY
2024
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البناء: خفايا وكوالس

كواليس

يميل عدد من المحللين الأميركيين لشؤون الانتخابات الرئاسية إلى الاعتقاد بأن الرئيس جو بايدن فقد أيّ أمل بالفوز بالرئاسة إذا بقيت الحرب في غزة، وأنه إذا اتخذ موقفاً مناوئاً للموقف الإسرائيلي سوف يخسر تصويت مؤيّدي الكيان ويخسر الانتخابات، وإن واصل تأييد «إسرائيل» سوف يخسر الذين يطالبونه بالابتعاد عن دعم الكيان وسوف يخسر الانتخابات، ولذلك قرّر المقامرة بأن يواظب على دعم الكيان ويأمل أن تنفد من الكيان قدرة الصمود فيقبل قادة الكيان تسوية توقف الحرب وينسب لبايدن الفضل في وقفها لمنع هزيمة الكيان ووقف إبادة الفلسطينيين فيكسب المصوّتين من الفريقين ويفوز.


خفايا

يقول أحد الخبراء في الشؤون الإحصائية إن قراءة الخط البيانيّ لمسارات التعاطف الدولي مع الكيان وتماسكه الداخلي وحيويّته العسكرية وحجم مقدّرات جيشه البشرية والمادية واتجاهات الرأي العام فيه يقول شيئاً واحداً هو أن الكيان فقد أكثر من 50% من طاقته التي انطلق بها قبل ثمانية شهور. ووفق علم الاجتماع السياسي سيكون على موعد مع الانهيار الشامل ما لم ينجح بالتوصل إلى تسوية توقف المسار الانهياريّ خلال شهرين أي قبل بلوغ نسبة 75% من التآكل بينما لا يزال الواقفون على الضفة المقابلة للكيان في قوى المقاومة يراكمون المزيد من الدعم الشعبي العالمي والتماسك في صفوفهم ورفع حجم مقدّراتهم وتوسيع خياراتهم ما يعني أنهم بعد هذين الشهرين ما لم تقع التسوية التي توقف انهيار الكيان سوف يحققون انتصارات كبرى في الجغرافيا الإقليمية والسياسة الدولية.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
تجري مشاورات دقيقة حول الزيادة المرتقبة على ربطة الخبز، في ضوء صعوبات توافر القمح، والمواد الفاسدة في عدد من الأفران.

 

غم

تحرص أوساط في لجنة السفراء على تتبُّع موقف سياسي وسطي بارز لا سيما بعد جولته الأخيرة بين أكثر من عاصمة معنية.

 


همس
بات بحكم الثابت أن التقارب بين دولة كبرى و«الثنائي الشيعي» متحقق أكثر من العلاقة التاريخية مع عاصمة أوروبية..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ حزباً بارزاً عاد وعرض على حليف له، سلّة من «المغريات السلطوية» للسّير بمرشحه، لكنّ الحليف لا يزال متمسّكاً بالرفض.

 

يقال إنّ الثنائي الشيعي يراهن على البرلمان الجديد لانتخاب رئيس الجمهورية، لكونه قادراً على توسيع حصّته النيابية في السّاحتين المسيحية والسنية.

 

يبدو أنّ نتائج الاستمارات التي جمعها الموفد الفرنسي جان- إيف لودريان من الكتل النيابية، قد خلصت إلى تحديد حوالي عشر مواصفات تقاطعت حولها هذه الكتل

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