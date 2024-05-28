أبي نصر: محافظة كسروان جبيل خطوة أساسية لا بد منها نحو اللامركزية الادارية

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ذكَّر النائب السابق نعمة الله أبي نصر زملاءه نواب قضاءي كسروان جبيل بالتعّهد والالتزام الذي سبق وأخذوه في إجتماعهم في مقر الرابطة المارونية بتاريخ 26 آب 2019 من أجل السعي إلى إصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذ محافظة كسروان جبيل المقررة بالقانون رقم 50 تاريخ 7 أيلول 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية حسب الأصول والذي لم ينفّذ بعد؟ حيث إلتزموا؛ التعاون مع الرابطة المارونية لتنفيذ هذا المطلب الحيوي من منطلق اعتماد اللامركزية الادارية وتحقيق الإنماء المتوازن بين المناطق وفق ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني خصوصاً أنّ هناك ما يقارب الستة آلاف معاملة إدارية ومالية تُــــقدّم يومياً في كلّ من قضاءي كسروان وجبيل حيث يسكن أكثر من ستماية ألف شخص بين ساكن ومقيم يعانون مشقة الإنتقال من ساحل ووسط وجرد كسروان – الفتوح وجبيل إلى بعبدا لملاحقة معاملاتهم .