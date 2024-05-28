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"جوازات سفر لبنانية مزورة".. بيان للأمن العام!

28
MAY
2024
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مطلع العام 2024، ضبطت المديرية العامة للأمن العام جوازات سفر لبنانية مزورة استحصل عليها اصحابها استنادًا الى اخراجات قيد افرادية تحمل بيانات مواطنين لبنانيين والرسم الشمسي لمقدم الطلب، مرفقةً بطلبات جوازات سفر مصادق عليها وموقعة من مخاتير وشهود. وقامت المديرية في حينه بمصادرة بعض جوازات السفر المنجزة، واتخذت الإجراءات الإدارية اللازمة لمنع استعمالها على  المعابر كافة، كما فتحت تحقيقًا عدليًا احالت بموجبه حتى الان بعض المتورطين في هذا الملف الى القضاء المختص.
 
وعلى الاثر، اصدرت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 15/3/2024 مذكرة الخدمة رقم 5/أع/ص/م ذ التي نصت على "إلزامية تصديق طلبات جوازات السفر من قبل "مختار القيد" حصرًا مع التشديد على مسؤولية المختار والشهود على صحة وقوعات الطلبات المنظمة.

وأكدت المديرية العامة للامن العام للرأي العام ان هذا الملف لا يزال مفتوحا لديها لكشف كل من استفاد او تورط او سهل طلبات الحصول على جوازات سفر لغير مستحقيها، ابتداءً من الادارات الرسمية الى المخاتير والشهود وكل من يظهره التحقيق. وطلبت ممن لديه معلومات حول هذا الشأن ابلاغ المديرية على الرقم الساخن والآمن 1717، وعدم نشر اي معطيات حوله في الاعلام لضمان سلامة التحقيق وسريته.

وأشارت المديرية إلى أنه يمكن الاطلاع على مضمون مذكرة الخدمة رقم 5/أع/ص/م ذ الصادرة بتاريخ 15/3/2024 على الموقع الرسمي للمديرية العامة للامن العام.

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