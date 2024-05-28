بالصور- عقل يكشف: بلدية جبيل تشترك "بخلق فرص عمل للنازحين!؟

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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة "اكس":

بلدية جبيل تشترك "بخلق فرص عمل للنازحين"!؟ نحن مع الإنماء ولكن ليس على حساب أهلنا جبيل عبر إبقاء النازحين وتمويلهم. على زياد الحواط والبلدية توضيح فوري لهذا الأمر، من غير المقبول ابداً، بعد كل ما حصل في جبيل، أن نكون أمام واقع "خلق فرص عمل للنازحين" هذا إخلال "بالإجماع الجبيلي" القائم على إعادتهم إلى سوريا! يدنا ممدودة إلى من يريد المساعدة بإعادة النازحين "فعلاً" لا "شعبوياً" عبر تأمين تمويل بقائهم على حساب أهلنا في جبيل.