أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحبلي، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود في جدول الأعمال، حيث أكّد موافقة المجلس على الاستراتيجية البحرية للبنان، والموافقة على طلب مجلس الجنوب على تخصيص نحو 93 ألف مليار ليرة لذوي الشهداء والنازحين في جنوب لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

ولفت الحلبي إلى أنّه تم التأكيد خلال الجلسة على أنّ "موضوع النزوح السوري يجمع عليه اللبنانيون بصيغة واحدة، وتجلى ذلك من خلال التوصيات التي أصدرها المجلس النيابي"، كما أشار إلى أنّ المساعدات الأوروبية للبنان غير مرتبطة بأي شرط".