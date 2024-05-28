living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإجتماع الوزاري العربي - الصيني.. بيان توضيحي من "الخارجية"!

28
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيان توضيحي صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين
نشرت جريدة الاخبار في عددها الصادر اليوم مقالا" تحت عنوان " إستلشاق لبناني بالصين".
يهم وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي:
１. تزامنت الدعوة للإجتماع الوزاري العربي-الصيني مع مؤتمر بروكسل ٨ للنازحين الذي يمثل فيه لبنان وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب بتكليف من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، نظرا" للأهمية التي يوليها لبنان لملف النزوح وضرورة إيصال صوته، والموقف اللبناني الجامع من هذه المسألة للمجتمع الدولي.
２. لا يزال الوزير بوحبيب يتابع إجتماعاته في بروكسل حيث يلتقي غدا وزيرة خارجية بلجيكا، ووزيرة التعاون الدولي، ومسؤولين آخرين، على أن ينتقل بعدها الى باريس لإجراء لقاءات ومواعيد مقررة سابقا" تتعلق بمسألة النزوح السوري وقضايا أخرى تهمم الطرفين اللبناني والفرنسي.
３. شرح الوزير بوحبيب عبر القنوات الدبلوماسية للجانب الصيني التضارب الحاصل في المواعيد حيث أبدى الجانب الصيني تفهمه لعدم تمكن الوزير من الحضور شخصيا".
４. سبق أن تبلغ الجانب الصيني رغبة الوزير بوحبيب القيام بزيارة رسمية للصين، على أن يتفق لاحقا" على تحديد موعد لها بناء على جدول مواعيد الطرفين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   