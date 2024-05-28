الإجتماع الوزاري العربي - الصيني.. بيان توضيحي من "الخارجية"!

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بيان توضيحي صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين

نشرت جريدة الاخبار في عددها الصادر اليوم مقالا" تحت عنوان " إستلشاق لبناني بالصين".

يهم وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي:

１. تزامنت الدعوة للإجتماع الوزاري العربي-الصيني مع مؤتمر بروكسل ٨ للنازحين الذي يمثل فيه لبنان وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب بتكليف من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، نظرا" للأهمية التي يوليها لبنان لملف النزوح وضرورة إيصال صوته، والموقف اللبناني الجامع من هذه المسألة للمجتمع الدولي.

２. لا يزال الوزير بوحبيب يتابع إجتماعاته في بروكسل حيث يلتقي غدا وزيرة خارجية بلجيكا، ووزيرة التعاون الدولي، ومسؤولين آخرين، على أن ينتقل بعدها الى باريس لإجراء لقاءات ومواعيد مقررة سابقا" تتعلق بمسألة النزوح السوري وقضايا أخرى تهمم الطرفين اللبناني والفرنسي.

３. شرح الوزير بوحبيب عبر القنوات الدبلوماسية للجانب الصيني التضارب الحاصل في المواعيد حيث أبدى الجانب الصيني تفهمه لعدم تمكن الوزير من الحضور شخصيا".

４. سبق أن تبلغ الجانب الصيني رغبة الوزير بوحبيب القيام بزيارة رسمية للصين، على أن يتفق لاحقا" على تحديد موعد لها بناء على جدول مواعيد الطرفين.