نقابة الاطباء: إعتداء صارخ على القيم الانسانية!

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استنكر مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت في بيان، “الاعتداء الوحشي على مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل والذي يشكل إعتداء صارخا على القيم الانسانية وعلى حقوق الانسان وعلى المواثيق الدولية التي تضمن حماية المراكز الصحية والمستشفيات خلال الحرب كما في السلم”.

واعتبر المجلس ان “هذا الاعتداء يأتي استكمالًا لحرب الابادة التي ينتهجها العدو الاسرائلي”. ودعا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان الى إتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لتصويب الأمور وإحترام الأجهزة الطبية والصحية والمستشفيات وكل العاملين في قطاع الانسانية”.