أبو زيد يتمنى تجاوب الأطراف المعنية مع مهمة لودريان لانتخاب رئيس

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تمنى النائب السابق أمل أبو زيد أن تتجاوب الأطراف المعنية مع مهمة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وكتب على منصة "إكس" اليوم: "جولة جديدة يبدأها الموفد الفرنسي في بيروت نأمل أن تشكّل فرصة لانتخاب رئيس تحتاجه البلاد، إلا أن المؤشرات والتشكيك المسبق بنجاح هذه المهمة لا يدفعنا إلى كثير من التفاؤل مع تمنياتنا بتجاوب الأطراف المعنية مع جهود فرنسا واللجنة الخماسية لايجاد حل سريع للرئاسة وعدم إضاعة مزيد من الوقت أو ربط الرئاسة بإنتهاء حرب غزة". على صعيد آخر، إستنكر أبو زيد الاعتداء على أمين سر مطرانية صيدا للروم الكاثوليك الاب سليمان وهبه في منطقة كفرفالوس، ودعا "السلطات الأمنية إلى الكشف عن ملابسات هذا الحادث وتوقيف المعتدين ومحاسبتهم"، متمنياً "الشفاء العاجل للأب وهبه وعودته بسلامة إلى أهله وكنيسته".