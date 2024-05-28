«الأوروبي» يرفض عودة اللاجئين

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الوطن السورية: تعهد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بتأمين أكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة على حد تعبيره، وذلك في إطار مواصلة عرقلة عودة اللاجئين واستغلالها ورقة ضغط سياسي في التعامل مع الحكومة السورية، على حين اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد اللـه بوحبيب أن استمرار معالجة أزمة النزوح السوري بالمنطق والتفكير نفسه، أي فقط بتمويل النازحين حيث هم، بدل البحث عن حلول بديلة يشكل خطراً على جيران سورية وأوروبا معاً.

وخلال الاجتماع الوزاري لما يسمى « مؤتمر بروكسل الثامن حول مستقبل سورية والمنطقة» الذي عقد أمس الإثنين في العاصمة البلجيكية، تعهد بوريل بتأمين أكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة،

ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة، وأردف وفق موقع «النشرة» الإلكتروني اللبناني، «لكن التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها»، وأضاف: «على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي».