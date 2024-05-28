أرسلان: لا خلاص لنا من دون علاقات وطيدة للعرب مع سورية

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الوطن السورية: رحب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أمس، بتعيين المملكة العربية السعودية سفيراً لها في دمشق وبكل من يبدي انفتاحاً على سورية.

ونقل عن أرسلان، قوله في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي: إنه «من يعرف التركيبة اللبنانية وتاريخ المنطقة ككل يعرف أن لا خلاص لنا من دون علاقات وطيدة للدول العربية مع سورية وعودة الوضع فيها إلى ما كان عليه قبل ٢٠١١».

وأضاف أرسلان: «كل الترحيب بخطوة السعودية بتعيين سفيرها في دمشق، وبالعلاقات الإماراتية والبحرينية والعُمانية وبكل من يبدي انفتاحاً على سورية»، وتابع: «حين تتعافى سورية يتعافى لبنان والمنطقة وعدا عن ذلك سنبقى في الدوّامة ذاتها».