لا عودة للنازحين

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في ترجمة للموقف الاوروبي تعهدت دوله في بروكسل بالامس بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيئة.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد «التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها».

وأضاف «على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي».



