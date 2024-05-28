أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28 أيار 2024

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البناء: خفايا وكوالس



كواليس

قالت مصادر في البرلمان الأوروبي إن مجزرة رفح رداً على قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات الحربية في منطقة رفح بسبب خطرها على المدنيين، وما تلاها من تعليق أميركي حول التوصيف المخفف للمجزرة يضع كل مستقبل المؤسسات الدولية على بساط البحث ويكشف لأوروبا حجم الغباء الذي حكم سياساتها في السير وراء واشنطن. وتقول المصادر إن مراجعة تجري في دوائر أوروبية عديدة للموقف من حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا والسياسيين الذين تسببوا بجر أوروبا الى هذا الانحدار سوف يلقون حسابهم في الانتخابات المقبلة كل في بلده، حيث تشهد هذه السنة والسنة المقبلة استحقاقات انتخابية يتوقع أن تحمل الكثير من المفاجآت بما في ذلك صعود النازية الجديدة التي تدعو لقطع العلاقات بـ»إسرائيل» واليمين الوطني الذي يدعو لسياسات مستقلة عن واشنطن.

خفايا

أكد مصادر دبلوماسية أن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت لا تحمل أي مقترحات جديدة تخص الملف الرئاسي وأنها مجرد تأكيد على حجز المقعد الفرنسي في أي صيغ مقبلة دولياً وإقليمياً لبحث الوضع في لبنان سواء على الحدود أو في الشأن الرئاسي، ولذلك يأتي موفد ويذهب موفد بسبب الشعور الفرنسي بتراجع الدور والخشية من ترتيبات ترافق تطورات المنطقة يبحث فيها الوضع اللبناني وتنضج خلالها تسويات من وراء ظهر فرنسا. ولم تستبعد المصادر أن يحاول لودريان الحصول على معلومات مَن يلتقيهم حول مثل هذه الاحتمالات بطريقة غير مباشرة، خصوصاً ما يُحكى عن اتصالات غير مباشرة أميركية إيرانية تمّت ويمكن أن تُجدّد في سلطنة عمان وأن الحديث عن حوار في باريس تقترحه فرنسا ليس إلا إشارة الى الدور دون أن يكون مشروعاً ناضجاً.





اللواء: أسرار



لغز

سجلت أسعار الفواكه والخضار الموسمية طفرة غير مسبوقة، ومفتوحة على ارتفاعات إضافية غير مكبوحة وغير مفهومة.

غمز

يكاد الاتصال ينقطع بين تيارين، على الرغم من اشتراكهما بتحالفات انتخابية نقابية مع «الثنائي» وغيره..



همس

بات بحكم المؤكد أن لا دعوة لعقد لقاءات لبنانية - لبنانية على غرار 2008، لا في الدوحة ولا باريس!

نداء الوطن: خفايا

يدير أحد الموظفين في وزارة سيادية، عدة مكاتب لتحويل الأموال استأجرها في محيط مبنى الوزارة، ويخصصها بحصة يومية من الطوابع التي يدخل تسليمها ضمن مهامه.

عادت زوجة وزير سابق لإقامة الأنشطة الاجتماعية والتي تتضمن توزيع الهدايا وأفخر أنواع الشوكولا.

يشكو عدد من رؤساء البلديات في قضاء ذات أغلبية مسيحية في جبل لبنان من رفض رئيس اتحاد البلديات القيام بأي خطوة لضبط النزوح رغم العلاقة الجيدة التي تربطه بالقوى المسيحية التي تعمل على معالجة هذا الملف.