عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 أيار 2024

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الأخبار: محرقة رفح: العدو ينتقم من «الآمنين»

مؤتمر بروكسيل يمدّد أزمة النزوح

نداء الوطن: لودريان يُطلق حوار الخيار الثالث: كفاءة إقتصادية للرئيس المقبل



الجمهورية: إستعجال فرنسي لفك عقدة الحوار

بطاقة حمراء في وجه لودريان

النهار: "الإجماع اللبناني" لأوروبا: انفجارنا سيصيبكم!



اللواء: لبنان لمؤتمر النازحين: العبء لم يعد محتملاً ولسنا شرطياً للدول

واشنطن تطلب من برّي التهدئة جنوباً.. والدوحة تتساءل عن أسباب تجاهل عرض بناء معامل الكهرباء



البناء: حردان يبرق الى نصرالله معزياً بوفاة والدته ويحضر على رأس وفد من قيادة «القومي» إلى مجمع سيد الشهداء (ص 3) محكمة العدل لوقف عمليّة رفح.. وتل أبيب ترد بمجزرة.. وواشنطن: أعمال مشروعة صواريخ المقاومة إلى تل أبيب وأسرى في جباليا.. وكريات شمونة تحترق مجدداً لودريان لتأكيد الدور في لبنان.. ونصرالله يتحدّث اليوم مختتماً التعازي بوفاة والدته



الديار: بروكسل لا تبالي «بالتهويل» اللبناني: خذوا المساعدات وابقوا النازحين؟

لودريان لن يدعو الى حوار باريسي ولا يملك «خارطة طريق» رئاسيا!

«النار بالنار» جنوبا: رشقات صاروخية «مجنونة» تحرق المستوطنات



l'orient le jour: Escalade : le mot d’ordre iranien à l’« axe de la résistance »





عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: خشية من تبنّي «الخماسية» والمجموعة الدولية ترشيح قائد الجيش

إسرائيل تشنّ «حرب الدراجات النارية» جنوب لبنان و«الثنائي»: الاتفاق على الرئيس يحصل في بيروت



الشرق الأوسط السعودية: مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً الثلاثاء إثر «مجزرة رفح»

تنديد عالمي بالهجوم الإسرائيلي



الوطن السورية: عشرات الشهداء والجرحى.. سخط عربي ودولي.. «الأوروبي» يطالب بتوضيح.. وواشنطن: مفجعة بسلاح العجز الدولي.. الإبادة الإسرائيلية تطول خيام نازحي رفح